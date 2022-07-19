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Сегодня, 12:19

Ханю: «Как активный спортсмен я больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами»

Ханю объяснил, почему решил завершить спортивную карьеру
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объяснил, почему решил завершить спортивную карьеру.

«Я принял решение перейти в профессионалы. Как активный спортсмен я больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами.

Я продолжу делать все, что в моих силах, продолжу работать над прыжком в четыре с половиной оборота в уверенности, что добьюсь успеха на глазах у всех. Я был бы признателен, если бы вы поддержали меня в этой борьбе», — приводит слова Ханю Yomiuri.

Ханю также является двукратным чемпионом мира, чемпионом четырех континентов, четырехкратным победителем финала «Гран-при» и шестикратным чемпионом Японии.

Источник: https://www.yomiuri.co.jp/sports/winter/20220719-OYT1T50178/
Фигурное катание
Юдзуру Ханю
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