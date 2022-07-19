Ханю: «Как активный спортсмен я больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объяснил, почему решил завершить спортивную карьеру.

«Я принял решение перейти в профессионалы. Как активный спортсмен я больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами.

Я продолжу делать все, что в моих силах, продолжу работать над прыжком в четыре с половиной оборота в уверенности, что добьюсь успеха на глазах у всех. Я был бы признателен, если бы вы поддержали меня в этой борьбе», — приводит слова Ханю Yomiuri.

Ханю также является двукратным чемпионом мира, чемпионом четырех континентов, четырехкратным победителем финала «Гран-при» и шестикратным чемпионом Японии.