«Залипательно, как перестать на это смотреть?» Пользователи Instagram отреагировали на видео Загитовой с пылесосом

Команда Загитовой в Instagram 20 апреля опубликовала новое с участием олимпийской чемпионки.

Российская фигуристка эмоционально занимается уборкой зала, при этом наложен трек IOWA «Ты говоришь, что я плохо танцую».

Один из пользователей в комментариях отреагировал на публикацию: «Залипательно. Как перестать на это смотреть?».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2018.