«Залипательно, как перестать на это смотреть?» Пользователи Instagram отреагировали на видео Загитовой с пылесосом
08:27
Команда Загитовой в Instagram 20 апреля опубликовала новое с участием олимпийской чемпионки.
Российская фигуристка эмоционально занимается уборкой зала, при этом наложен трек IOWA «Ты говоришь, что я плохо танцую».
Один из пользователей в комментариях отреагировал на публикацию: «Залипательно. Как перестать на это смотреть?».
Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2018.
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