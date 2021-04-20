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«Залипательно, как перестать на это смотреть?» Пользователи Instagram отреагировали на видео Загитовой с пылесосом

08:27
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Команда Загитовой в Instagram 20 апреля опубликовала новое с участием олимпийской чемпионки.

Российская фигуристка эмоционально занимается уборкой зала, при этом наложен трек IOWA «Ты говоришь, что я плохо танцую».

Один из пользователей в комментариях отреагировал на публикацию: «Залипательно. Как перестать на это смотреть?».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2018.

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