Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о новом показательном номере.

Премьера постановки от Николая Морошкина состоялась 14 апреля на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.

Во время программы использовалась песня Билли Айлиш No Time To Die (саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать»).

«Премьера состоялась и довольно успешно!, — , — написала Бойкова в Instagram. - Нам безумно понравилось катать наш новый показательный, в котором мы реально можем кайфовать.

Для нас эта программа стала глотком свежего воздуха, толчком к развитию нашего мастерства — как в катании, так и в отношении друг к другу (просто посмотрите на эти фотографии, от них же огонь исходит).

Мы благодарны постановщику версии «Бонда 2.0? Николаю Морошкину и нашим тренерам за то, что идея воплотилась».