Екатерина Боброва — в гостях у «СЭ»! Подводим итоги сезона с олимпийской чемпионкой
20 апреля в 13:00 мск на YouTube-канале «СЭ» пройдет эфир о командном чемпионате мира по фигурному катанию и итогах сезона. Гостья редакции — олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире, бронзовая призерка чемпионата мира Екатерина Боброва. Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов.
Главные темы эфира:
— Итоги командного чемпионата мира — настолько ли Россия сейчас сильнее всех в мире?
— Три золота из четырех на личном чемпионате мира — случайность или логичный исход года?
— Самые яркие события сезона по мнению Екатерины;
— Переходы и возвращения — удались ли прошлогодние трансферы и чего ждать в нынешнее межсезонье?
— Прогноз на олимпийский год — кто фаворит и ждать ли возвращения Загитовой и Медведевой?
Мы ждем ваших вопросов и комментариев в чате эфира!
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