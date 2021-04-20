20 апреля в 13:00 мск на YouTube-канале «СЭ» пройдет эфир о командном чемпионате мира по фигурному катанию и итогах сезона. Гостья редакции — олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире, бронзовая призерка чемпионата мира Екатерина Боброва. Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов.

Главные темы эфира:

— Итоги командного чемпионата мира — настолько ли Россия сейчас сильнее всех в мире?

— Три золота из четырех на личном чемпионате мира — случайность или логичный исход года?

— Самые яркие события сезона по мнению Екатерины;

— Переходы и возвращения — удались ли прошлогодние трансферы и чего ждать в нынешнее межсезонье?

— Прогноз на олимпийский год — кто фаворит и ждать ли возвращения Загитовой и Медведевой?

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