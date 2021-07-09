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Загорски и Гурейро будут ставить программы на новый сезон в Великобритании

21:46
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Джонатан Гурейро сообщил, что он и его партнерша Тиффани Загорски будут заниматься постановкой программ на сезон-2021/22 в Великобритании.

«Мы прилетели в Великобританию и согласно правилам для прибывающих из-за рубежа находимся на самоизоляции. Как только закончится карантин, сразу приступим к постановкам программ», — приводит ТАСС слова Гурейро.

Загорски и Гурейро являются серебряными призерами чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11871807

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Иван Торопцев все материалы автора

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