Хореограф и продюсер Илья Авербух в интервью «Газете.ru» рассказал о стартовавшем в Сочи ледовом спектакле «Анна Каренина», где одну из главных ролей исполняет Евгения Медведева. Авербух рассказал, чем эта постановка по русской классике отличается от всех его предыдущих работ.

— Раньше вы делали масштабные представления по мотивам зарубежных произведений «Кармен» и «Ромео и Джульетта», а теперь выбрали русскую «Анну Каренину». В чем особенность постановки по русской классике? Легче ли нашим фигуристам ее понять?

— Я думаю, что все-таки да — легче. В этой постановке мы находимся на своей земле, на своей основе и делаем все с глубоким пониманием.

Хотя испанцы и принимают нашу версию «Кармен», но все равно где-то в уголках губ улыбаются и считают, что именно они знают, какой «Кармен» должна быть.

С «Ромео и Джульеттой», наверное, похожая история. Когда мы привезли этот спектакль в Италию, в Верону, показывали его на «Арена де Верона», местные жители очень тепло приняли нашу постановку, но я понимаю, что в душе они, наверное, считали: «Мы все равно знаем больше». Хотя я много советовался с итальянцами при постановке и даже привозил их в Сочи, чтобы они меня консультировали, и у нас не было больших исторических ошибок.

В случае с «Анной Карениной» я уверен, что мы абсолютно чувствуем эту историю. При этом у меня не было задачи сделать спектакль историческим — он вне времени, поэтому у героев современные костюмы, и звучит современная музыка, написанная композитором Романом Игнатьевым.

Это не реконструкция исторической сцены, нет. Это современный разговор — по произведению Льва Николаевича Толстого.

— Евгения Медведева раньше участвовала только в ваших новогодних спектаклях — сказках. Как она справляется с одной из двух главных ролей в серьезной постановке «Анна Каренина»?

— Это большой для нее вызов — и актерский в том числе. Однако Женя — большая умница, и работать с ней — одно большое удовольствие. Она, во-первых, показывает несколько крупных сольных номеров, а во-вторых, для нее стало особенным челленджем знакомство с парным катанием.

Она выступает в дуэте с Александром Энбертом, разучивает сложные поддержки, тодес и другие элементы парного катания. Я думаю, что от спектакля к спектаклю ребята будут все больше и больше скатываться между собой и постепенно обрастать новыми элементами.

Я вижу, как Жене нравится работать в паре, и думаю, что все выглядит очень хорошо.