Загитова возложила цветы к мемориалу трагедии в Казани
18:58
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова почтила память жертв трагедии, произошедшей в казанской гимназии №175.
Фигуристка прилетела в Казань и возложила цветы у здания школы.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставили 21 человека: 18 детей и трое взрослых.
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