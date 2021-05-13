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Загитова возложила цветы к мемориалу трагедии в Казани

18:58
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова почтила память жертв трагедии, произошедшей в казанской гимназии №175.

Фигуристка прилетела в Казань и возложила цветы у здания школы.

Публикация от Alina Zagitova fan account? (@teamzagitova)

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставили 21 человека: 18 детей и трое взрослых.

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