Фигуристка Бойкова процитировала стихотворение Ахматовой
18:26
Фигуристка Александра Бойкова опубликовала новый пост у себя в Instagram.
Спортсменка выложила фото, в котором она лежит на траве среди ромашек. В посте Бойкова процитировала стихотворение Анны Ахматовой «Приморский сонет».
«Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.
И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…
Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда», — написала Бойкова.
В минувшем сезоне Бойкова в паре с Дмитрием Козловским завоевала бронзу чемпионата мира в парном катании на турнире в Стокгольме (Швеция).
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю