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Фигуристка Бойкова процитировала стихотворение Ахматовой

18:26
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Фигуристка Александра Бойкова опубликовала новый пост у себя в Instagram.

Спортсменка выложила фото, в котором она лежит на траве среди ромашек. В посте Бойкова процитировала стихотворение Анны Ахматовой «Приморский сонет».

«Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда», — написала Бойкова.

 

В минувшем сезоне Бойкова в паре с Дмитрием Козловским завоевала бронзу чемпионата мира в парном катании на турнире в Стокгольме (Швеция).

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