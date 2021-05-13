Фигуристка Бойкова процитировала стихотворение Ахматовой

Фигуристка Александра Бойкова опубликовала новый пост у себя в Instagram.

Спортсменка выложила фото, в котором она лежит на траве среди ромашек. В посте Бойкова процитировала стихотворение Анны Ахматовой «Приморский сонет».

«Здесь все меня переживет,

Все, даже ветхие скворешни

И этот воздух, воздух вешний,

Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет

С неодолимостью нездешней.

И над цветущею черешней

Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,

Белея в чаще изумрудной,

Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее,

И все похоже на аллею

У царскосельского пруда», — написала Бойкова.

В минувшем сезоне Бойкова в паре с Дмитрием Козловским завоевала бронзу чемпионата мира в парном катании на турнире в Стокгольме (Швеция).