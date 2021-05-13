Синицина и Кацалапов выбрали музыку для произвольной программы на олимпийский сезон

Тренер Александр Жулин сообщил, что российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать в произвольной программе в олимпийском сезоне под музыку Сергея Рахманинова.

«Точно будет Рахманинов, пока решаем, какое произведение. Решили, что в олимпийский год нужна очень серьезная программа», - приводит слова Жулина «РИА Новости».

Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы Европы. В этом сезоне пара выиграла абсолютно все старты, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира и командный чемпионат мира.