Синицина и Кацалапов выбрали музыку для произвольной программы на олимпийский сезон
20:37
Тренер Александр Жулин сообщил, что российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать в произвольной программе в олимпийском сезоне под музыку Сергея Рахманинова.
«Точно будет Рахманинов, пока решаем, какое произведение. Решили, что в олимпийский год нужна очень серьезная программа», - приводит слова Жулина «РИА Новости».
Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы Европы. В этом сезоне пара выиграла абсолютно все старты, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира и командный чемпионат мира.
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