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Синицина и Кацалапов выбрали музыку для произвольной программы на олимпийский сезон

20:37
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Тренер Александр Жулин сообщил, что российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать в произвольной программе в олимпийском сезоне под музыку Сергея Рахманинова.

«Точно будет Рахманинов, пока решаем, какое произведение. Решили, что в олимпийский год нужна очень серьезная программа», - приводит слова Жулина «РИА Новости».

Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы Европы. В этом сезоне пара выиграла абсолютно все старты, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира и командный чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210513/figristy-1732089419.html

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