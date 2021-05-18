Загитова сообщила о прилете в Японию: «Моя мечта вернуться снова свершилась»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram сообщила о прилете в Японию. Отметим, сегодня, 18 мая, спортсменке исполнилось 19 лет.

«Моя мечта вернуться в Японию снова свершилась. В связи со сложившейся ситуацией с COVID я должна оставаться в изоляции. Но я готова к этому и рада встретиться с этой прекрасной страной», — написала Загитова.

19-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.