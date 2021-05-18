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Тарасова: «Я хотела завести детей, но плохо этим вопросом занималась»

12:08
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, что хотела завести детей.

«Я хотела, но плохо этим вопросом занималась. Но, знаете, я не убивалась по этому поводу, потому что меня всегда окружали дети, — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». — Потом думала, что я, пожалуй, сделала что-то неправильно, что могла бы осчастливить мужа. Нужно было этим вопросом заниматься серьёзнее и гораздо раньше, лет в 18. Но, знаете, глянешь, какие дети у моих подруг и живется спокойнее, честно».

Тарасова трижды была замужем — за актером Алексеем Самойловым, легкоатлетом Василием Хоменковым и пианистом Владимиром Крайневым.

Она — заслуженный тренер СССР и воспитала нескольких олимпийских чемпионов и множество призеров чемпионатов мира и Европы.

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