Тарасова: «Я хотела завести детей, но плохо этим вопросом занималась»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, что хотела завести детей.

«Я хотела, но плохо этим вопросом занималась. Но, знаете, я не убивалась по этому поводу, потому что меня всегда окружали дети, — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». — Потом думала, что я, пожалуй, сделала что-то неправильно, что могла бы осчастливить мужа. Нужно было этим вопросом заниматься серьёзнее и гораздо раньше, лет в 18. Но, знаете, глянешь, какие дети у моих подруг и живется спокойнее, честно».

Тарасова трижды была замужем — за актером Алексеем Самойловым, легкоатлетом Василием Хоменковым и пианистом Владимиром Крайневым.

Она — заслуженный тренер СССР и воспитала нескольких олимпийских чемпионов и множество призеров чемпионатов мира и Европы.