Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения: «Замечательней спортсменки не найти»

Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила Алину Загитову с днем рождения в Instagram.

В соцсети опубликовано стихотворение в честь олимпийской чемпионки. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполняется 19 лет.

«С днем рождения, Алина! Замечательней спортсменки На планете не найти, Пусть здоровье будет крепким, И удача ждет в пути!» — говорится в сообщении.

Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.