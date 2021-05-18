Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения: «Замечательней спортсменки не найти»
10:43
Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила Алину Загитову с днем рождения в Instagram.
В соцсети опубликовано стихотворение в честь олимпийской чемпионки. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполняется 19 лет.
«С днем рождения, Алина! Замечательней спортсменки На планете не найти, Пусть здоровье будет крепким, И удача ждет в пути!» — говорится в сообщении.
Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.
14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.
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