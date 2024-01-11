Загитова рассказала, как стала заниматься фигурным катанием

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как начала карьеру фигуристки. Она заявила, что занимается с пяти лет.

«Мне кажется, что я занималась бы спортом, и это была бы неотъемлемая часть моей жизни. Родители, вероятно, решили, что поскольку я не мальчик и не пойду в хоккей, то занятия чем-то связанным с льдом были бы естественным выбором, и это, конечно же, стало фигурным катанием», — цитирует спортсменку Weibo.

Загитова — победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане и чемпионка мира-2019.

21-летняя спортсменка не выступает в соревнованиях с 2020 года, она участвует в шоу и работает ведущей.

Загитова считает, что фигурное катание — один из самых популярных видов спорта.