Бестемьянова отреагировала на слова Васильева о решении МОК допустить россиян в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на слова бронзового призера чемпионата Европы Дениса Васильева о решении МОК допустить российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Васильев пиарится. Кому интересно его мнение? Мне — нет. Он большое количество времени тренировался у Урманова. И он России обязан своими успехами. Мне все равно, что говорит Васильев! Для меня он не авторитет в фигурном катании», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Ранее Васильев заявил: «Я согласен с идеей, но совершенно не согласен с выбором времени. Пока что им не нужно возвращаться, но со временем этот вопрос нужно будет разрешить».