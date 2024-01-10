Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:10

Бестемьянова отреагировала на слова Васильева о решении МОК допустить россиян в нейтральном статусе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на слова бронзового призера чемпионата Европы Дениса Васильева о решении МОК допустить российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Васильев пиарится. Кому интересно его мнение? Мне — нет. Он большое количество времени тренировался у Урманова. И он России обязан своими успехами. Мне все равно, что говорит Васильев! Для меня он не авторитет в фигурном катании», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Ранее Васильев заявил: «Я согласен с идеей, но совершенно не согласен с выбором времени. Пока что им не нужно возвращаться, но со временем этот вопрос нужно будет разрешить».

Источник: Sport24
Фигурное катание
Олимпиада
Денис Васильев
Наталья Бестемьянова
МОК
0
Читайте также
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французский фигурист считает, что отстранение россиян не бьет по конкуренции

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости