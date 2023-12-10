Загитова считает, что фигурное катание — один из самых популярных видов спорта

Фигуристка Алина Загитова рада, что у людей есть возможность заниматься фигурным катанием, а также отметила, что это один из самых популярных видов спорта.

«Зима — это лучшее время для открытых катков, и я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов. Фигурное катание — один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него!», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».

10 декабря спортсменка провела мастер-класс на ГУМ-катке.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.