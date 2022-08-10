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Сегодня, 15:00

Татьяна Мишина о лишении Дробязко госнаград в Литве: «Это очень несправедливо»

Мишина отреагировала на решение президента Литвы лишить Дробязко государственных наград
Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина отреагировала на решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристку Маргариту Дробязко государственных наград за намерение выступить в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Это очень несправедливо, потому что человек уже заслужил эти награды. Ей дали награды за ее результат и сейчас так лишать их совсем несправедливо. Это общая тенденция, что после шоу Татьяны Навки будут такие последствия в отношении фигуристов. Я к этому отношусь отрицательно», — приводит слова Мишиной Metaratings.ru.

Также государственных наград был лишен партнер Дробязко Повилас Ванагас. Президент Литвы отметил, что Маргариту могут лишить и литовского гражданства.

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishina-otreagirovala-na-lishenie-drobyazko-gosudarstvennykh-nagrad-litvy-za-uchastie-v-ledovom-shou-1332161/
Фигурное катание
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