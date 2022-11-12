Загитова показала отрывок своей тренировки по боксу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в социальных сетях показала отрывок своей тренировки по боксу.

Ожидается, что Алина Загитова и звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова проведут боксерский поединок 9 марта. Об этом сообщил знаменитый промоутер Владимир Хрюнов, работавший с топовыми российскими боксерами.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.