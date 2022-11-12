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12 ноября, 22:00

Загитова показала отрывок своей тренировки по боксу

Иван Шитик
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в социальных сетях показала отрывок своей тренировки по боксу.

Ожидается, что Алина Загитова и звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова проведут боксерский поединок 9 марта. Об этом сообщил знаменитый промоутер Владимир Хрюнов, работавший с топовыми российскими боксерами.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.

Алина Загитова и Ольга Бузова. Хрюнов: «Загитова и Бузова проведут боксерский поединок 9 марта»
Алина Загитова
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