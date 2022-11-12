«Только я могла уговорить их». Рудковская отправила Трусову на «небесные качели» с Кондратюком под Киркорова

Серебряный призер Олимпиады 2022 в Пекине Александра Трусова на ледовом шоу в честь 35-летия ледовой карьеры Евгения Плющенко исполнила рискованный номер.

Трусова дважды взлетала под купол арены на акробатических качелях. Сначала она исполняла номер сольно, затем на этих качелях выступил олимпийский чемпион Марк Кондратюк. Затем Трусова и Кондратюк исполнили номер на акробатических качелях вместе.

Номер поставила коммерческий директор шоу Плющенко Яна Рудковская.

«Это удивительный номер, такой рискованный, что ранее такого вы точно не видели. Только я могла уговорить ее на этот номер. Встречайте, Русская ракета», — сказала Рудковская перед выходом Трусовой на лед.

В качестве музыкальной композиции к номеру выступил заслуженный артист России Филипп Киркоров под живое исполнение.