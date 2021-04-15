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Загитова не стала фотографироваться с Медведевой после шоу Тутберидзе в Петербурге. Видео

08:12
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По окончании шоу команды Этери Тутберидзе произошел необычный эпизод, который попал на видео. Фигуристка Александра Степанова фотографировала Евгению Медведеву с одной из болельщиц и предложила присоединиться стоявшую рядом Алину Загитову.

Однако Загитова не стала фотографироваться с девочкой — вероятно, из-за находившейся в кадре Медведевой. Очевидцы рассказывают, что олимпийская чемпионка никому не отказала в автографе и фотографировалась со всеми желающими индивидуально. В данном случае же не помогли даже просьбы Этери Тутберидзе.

Публикация от Fan Account (@evgeniamedvedeva2.0)

Загитова и Медведева вместе выступали на шоу «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге. Отметим, что плохое настроение Загитовой, возможно, связано с ошибками на прыжках во время исполнения новой программы «Внутренний свет» — на улице она коснулась рукой льда, на флипе допустила «бабочку». В свою очередь, Медведева не стала исполнять в прокате «Анны Карениной» каскад сальхов + тулуп, который удался ей в Москве.

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