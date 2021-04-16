Ирина Слуцкая рассказала, как реагирует на критику в соцсетях

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram отреагировала на критику недоброжелателей.

«Посылаю всем хейтерам воздушный поцелуй. Мне тут написали в комментах, что я «беспонтовая» и посты у меня «непутевые». Я уже говорила, что не принимаю негатив в соцсетях близко к сердцу. Хейтеры всегда были, есть и будут. Так у всех, что бы ты ни делал и о чем ни писал», — написала Слуцкая.