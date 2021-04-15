Екатерина Боброва: «Олимпийскую форму из Пхенчхана ношу до сих пор»

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Екатерина Боброва, побывавшая на презентации новой формы олимпийской команды России, отметила ее качество.

«Очень важно, чтобы форма была удобная, потому что мы в ней, практически, живем на Олимпиаде — кроме баула с экипировкой, спортсмены другой одежды не берут, — сказала Боброва. — Мы все-таки не на модный показ едем, а заниматься спортом. В форме из Пхенчхана я хожу до сих пор и в восхищении, например, от обуви, она комфортная и просто неубиваемая. Иногда бывало, что форма дольше сезона не выдерживала, но в Zasport я уверена. А еще предметов много, и их можно с радостью дарить близким и друзьям как ценный сувенир.

В новой линейке для Олимпиады в Токио отмечу, что не вся эта форма — для спортсменов, которые поедут на главный старт. К сожалению, все-таки есть ограничения в символике и прочих, тонких моментах. Но тот комплект, в котором наши спортсмены поедут, мне понравился. А остальные вещи, я уверена, они будут с удовольствием носить на других стартах, где это позволено".

(Антон Бабошин)