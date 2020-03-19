Загитова, Косторная и другие фигуристы уходят в отпуск без плана тренировок
Российские фигуристы, живущие и тренирующиеся в Москве, вынужденно уходят в отпуск из-за эпидемии коронавируса, сообщает «РИА Новости». Тренерские группы Этери Тутберидзе, Александра Жулина, команды Нины Мозер приостанавливают работу из-за указов мэрии о запрете на массовые мероприятия численностью более 50 человек.
Кроме того, Министерство спорта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России с 21 марта до особого распоряжения.
Из-за эпидемии коронавируса был отменен чемпионат мира, который должен был пройти 18-21 марта в Монреале.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется
Дополнительная информация: