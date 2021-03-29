Ягудин рассказал, в чем положительные моменты отсутствия зрителей на чемпионате мира

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о том, как перенесли фигуристы отсутствие зрителей на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Я считаю, крутой чемпионат мира! — сказал Ягудин в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — Это гораздо лучше, чем сидеть в Москве и ничего не делать. Пускай без зрителей, но даже в этом нашел положительные моменты.

Когда ты выходишь на лед, а арены сейчас большие, ты понимаешь, какое давление этот народ на тебя оказывает. А здесь они выходили на лед в достаточно спокойной обстановке. Единственный минус в отсутствии зрителей — когда начинаешь уставать во время проката, зрители аплодируют".

На чемпионате мира российские фигуристы завоевали шесть медалей, в том числе три золотые.