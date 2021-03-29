Директор «Самбо-70» жестко высказался о Рудковской и призвал Трусову вернуться

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова Яны Рудковской, которая заявила: «Хорошо, что я жена «Ягудина», а не муж Тутберидзе» в ответ Алексею Ягудину, который ранее отреагировал на ошибку одного из спортивных сайтов, назвавшего известного продюсера его женой.

Ягудин сделал скриншот соответствующей новости, подписав: «Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на мое место».

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы — 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно четко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», — сказал Лайшев «СЭ».