Анна Щербакова рассказала, как она пришла в фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как она пришла в этот вид спорта.

«Меня с детства родители никогда не заставляли, и даже не планировали, что я буду профессионально заниматься спортом, — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — Отдали, можно сказать, для общего развития за компанию со старшей сестрой. Мне это очень нравилось. Я с детства любила кататься, прыгать. Потом это переросло в большие результаты, сначала на детском уровне. Потом уже родители уже задумались, что нужно профессионально заниматься, раз есть успехи».

На чемпионате мира-2021 в шведском Стокгольме Щербакова завоевала золотую медаль. Россиянки заняли весь пьедестал почета. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.