Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя: «Иногда можно позволить себе расслабиться»

16:10
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Теги:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «СЭ» сказал, что некоторые виды спорта могут быть опасны для профессионального фигуриста, а также рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя.

«Нам всегда запрещали кататься на горных лыжах, потому что были случаи тяжелых травм, колени летят только так. Это такой вид спорта, который давит на туловище, как и фигурное катание. От горных лыж достаточно много было травм именно коленных суставов. А это — прощай, прыжки! Помню, был чемпионат России, точнее, первенство России среди юниоров. Я стоял в зале для разминок и увидел батут. Попрыгал на нем немного и потом занял место далеко от призовых.

Не получалось подпрыгнуть уже на льду. Дело в том, что после батута у тебя полностью другие ощущения своего тела, прыжка. Ты потом сам не можешь прыгнуть, поскольку на батуте тебя инерция подталкивает от небольшого движения. Привыкаешь к этому, теряешь контроль над собой — и все. Вернуть это чувство уже тяжело. Всему нужна мера, иногда можно позволить себе расслабиться, но не злоупотреблять. Это ведь всего в мире касается, того же алкоголя, например. Все можно, только нужно держать контроль и знать меру", — сказал Ягудин.

Отметим, что в США Алексей попал под административный арест за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Полностью интервью Алексея Ягудина — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/figurnoe-katanie-aleksey-yagudin-chem-seychas-zanimaetsya-yagudin-intervyu-1833583/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Рустам Имамов все материалы автора

Читайте также

«Перед боем его захимичили. Надавали препаратов — чтобы дышал хорошо». Емельяненко вспоминает тот самый бой с Харитоновым
В Челябинске рассекретили программы учениц Тутберидзе. И шокировали эмблемой Дня города
Россия — Украина, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало матча
«Приезжаю со сборов, а машину расстреляли». Играл с Захаряном в сборной, забивал «Спартаку», а теперь поехал пробиваться в Европу
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд