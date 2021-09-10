Ягудин рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя: «Иногда можно позволить себе расслабиться»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «СЭ» сказал, что некоторые виды спорта могут быть опасны для профессионального фигуриста, а также рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя.

«Нам всегда запрещали кататься на горных лыжах, потому что были случаи тяжелых травм, колени летят только так. Это такой вид спорта, который давит на туловище, как и фигурное катание. От горных лыж достаточно много было травм именно коленных суставов. А это — прощай, прыжки! Помню, был чемпионат России, точнее, первенство России среди юниоров. Я стоял в зале для разминок и увидел батут. Попрыгал на нем немного и потом занял место далеко от призовых.

Не получалось подпрыгнуть уже на льду. Дело в том, что после батута у тебя полностью другие ощущения своего тела, прыжка. Ты потом сам не можешь прыгнуть, поскольку на батуте тебя инерция подталкивает от небольшого движения. Привыкаешь к этому, теряешь контроль над собой — и все. Вернуть это чувство уже тяжело. Всему нужна мера, иногда можно позволить себе расслабиться, но не злоупотреблять. Это ведь всего в мире касается, того же алкоголя, например. Все можно, только нужно держать контроль и знать меру", — сказал Ягудин.

Отметим, что в США Алексей попал под административный арест за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Полностью интервью Алексея Ягудина — здесь