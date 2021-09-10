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Косторная восстановила тройной аксель перед началом контрольных прокатов в Челябинске

12:43
Алена Косторная. Фото Global Look Press
Алена Косторная. Фото Global Look Press
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Российская фигуристка Алена Косторная провела тренировку перед началом контрольных прокатов в Челябинске.

Девушка восстановила сольный тройной аксель, который делала в сезоне-2019/20. Видео прыжка опубликовано в Instagram в фан-аккаунте фигурного катания.

В прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко Косторная прыгала двойной аксель. В марте 2021 года девушка вернулась к Этери Тутберидзе.

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

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Виктория Кравченко все материалы автора

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