Косторная восстановила тройной аксель перед началом контрольных прокатов в Челябинске
12:43
Российская фигуристка Алена Косторная провела тренировку перед началом контрольных прокатов в Челябинске.
Девушка восстановила сольный тройной аксель, который делала в сезоне-2019/20. Видео прыжка опубликовано в Instagram в фан-аккаунте фигурного катания.
В прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко Косторная прыгала двойной аксель. В марте 2021 года девушка вернулась к Этери Тутберидзе.
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
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