Косторная восстановила тройной аксель перед началом контрольных прокатов в Челябинске

Российская фигуристка Алена Косторная провела тренировку перед началом контрольных прокатов в Челябинске.

Девушка восстановила сольный тройной аксель, который делала в сезоне-2019/20. Видео прыжка опубликовано в Instagram в фан-аккаунте фигурного катания.

В прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко Косторная прыгала двойной аксель. В марте 2021 года девушка вернулась к Этери Тутберидзе.

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций