Ягудин рассказал, как подходил к гендиректору ФФКР и спрашивал о ценах на билеты

Олимпийский чемпион, фигурист и телекомментатор Алексей Ягудин поделился мнением о серии «Гран-при России» и посещаемости турниров в России.

— Четыре этапа «Гран-при» прошло, можете подвести какие-то промежуточные итоги? Можно сказать, что успешно проходит?

— Здесь даже не то что успешно или вяло, самое главное, что проходит, это, наверное, основной фактор. Я сейчас отталкиваюсь не от своего видения, как это должно проходить, а от того, в какой ситуации сейчас наши спортсмены. Самое главное, что эта серия «Гран-при России» проходит. Да, конечно, я читаю в СМИ по поводу наполняемости стадионов и так далее, но, например, когда мне захотелось посмотреть в интернете, на какой арене будет проходить второй московский этап, мне выпала информация — билеты минимум 5 тысяч и идут к восьми и выше. Я подошел к Александру Когану, говорю: «Слушай, а почему?» Оказывается, что давно существует определенный сайт — не от федерации. Билеты в реальности стоили 700 рублей, по-моему, самый дешевый. Но есть такие спекулянты, и поэтому, наверное, у людей мнение, что наша федерация ценники ломит, и поэтому они не ходят.



По поводу того, что людей не было на сочинском этапе... Мы понимаем, что в Сочи люди не фигурным катанием живут, а все-таки приезжают отдохнуть. Сочи — отдельная тема, но в Казани... Вы знаете, мне даже понравилось, что такой маленький стадион на 3-4 тысячи людей — так атмосферненько получается: все вместе, все рядом. Но опять же главное, что эти турниры есть, и причем хорошо подкреплены финансами за призовые места. Все равно стимул продолжать работать, выигрывать и зарабатывать, плюс еще добавляется соревновательная практика. Понятное дело, что на международных «Гран-при» лидеры со всех стран распределены по этапам, а у нас лидеры одной страны. Здесь невозможно устроить, что на каждом из этапов будет прям драчка за места: где-то более упорная борьба, где-то практически без борьбы. Понятно, что борьба будет в Красноярске. Борьба будет в тех турнирах, где реально соберутся все. А здесь ну уж хорошо, что есть.