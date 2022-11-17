«Бах смешон в своих заявлениях». Жесткий Ягудин испепелил Коляду и главу МОК

Огненное интервью олимпийского чемпиона.

Алексей Ягудин давно не был таким злым. На этот раз досталось его давнему любимцу Михаилу Коляде, которому чемпион посоветовал заканчивать карьеру, а также оппонентам Камилы Валиевой, перекупщикам билетов и Томасу Баху. Олимпийского чемпиона мы успели поймать после съемок «Ледникового периода» перед отъездом на вручение премии Российского союза спортсменов.

Наш футбол не смотрю

— Алексей, вы недавно ездили в Сочи на футбольное мероприятие РФС, сажали деревья, поэтому хотелось бы спросить про футбол. Не хотели бы сыграть? В Медиалиге например. Евгений Плющенко играл.

— Я все делаю плохо в этой жизни, мне остается только комментировать, поэтому буду продолжать комментировать. А в Сочи открывали финальный этап футбольного турнира «Стальная воля». Но если про наш российский футбол многие говорят с элементами юмора, там не нужно долго копаться, все на поверхности, то мы как раз устроили акцию, помогаем тем людям, у которых не все гладко. Хотя они сами не любят говорить об этом в таком ключе, но с определенными проблемами со здоровьем. Не единожды приезжал туда же, проводил какие-то разминки, а сейчас уже все-таки в реальности состоялся футбольный турнир. Много этапов, как раз была финальная часть. Мы всегда восхищались паралимпийцами, их победами, но самое главное, чтобы это восхищение подкреплялось. А если мы говорим про футбол, у этих ребят есть сборы, турниры всероссийские. Надеемся и на международный уровень. Хорошо, что это не на словах, а в реальности — у людей с определенными ограничениями есть возможность все равно наслаждаться очень красивой игрой под названием «футбол».

— Чемпионат мира по футболу планируете смотреть? Уже на этой неделе стартует.

— Слушайте, ну все что-то хают. Даже недавно я прочел, что это вообще ошибка была — провести чемпионат мира по футболу в Катаре. А мне кажется, прикольно будет. Какая-то изюминка в этом есть. Традиционно футбольные державы, которые проводят этот чемпионат, а здесь... Я понимаю, жара, тяжеловато, но и по времени немного сдвинут чемпионат для комфорта футболистов. Честно, буду смотреть. Наверное, уже после группового раунда, хотя, кто знает... Глобально я люблю, когда играют, особенно сборные, но наш футбол... (И тут на арене включилась лиричная музыка.) Включилась грустная музыка. Наш не смотрю, но Лигу чемпионов... Реально играют те, кто умеет играть, а чемпионат мира — уже прямо отборные персонажи в своих сборных. Единственное сожаление, что чемпионат Европы, мира они проводят через каждые два года, жалко, что не каждый год, как в фигурном катании. Потому что реально тоже очень непредсказуемо, как может складываться игра. И, казалось бы, ты лидер, а тут раз — и ты проигрываешь! Смотреть, честно, буду! Наверное, уже ближе к концу, хотя групповые, наверное, тоже буду смотреть.

— Кто выиграет?

— Я не знаю, кто выиграет, но я за Францию.

Подхожу к Когану и спрашиваю: «А почему такие цены?»

— Четыре этапа «Гран-при» прошло, можете подвести какие-то промежуточные итоги? Можно сказать, что успешно проходит?

— Здесь даже не то что успешно или вяло, самое главное, что проходит, это, наверное, основной фактор. Я сейчас отталкиваюсь не от своего видения, как это должно проходить, а от того, в какой ситуации сейчас наши спортсмены. Самое главное, что эта серия «Гран-при России» проходит. Да, конечно, я читаю в СМИ по поводу наполняемости стадионов и так далее, но, например, когда мне захотелось посмотреть в Интернете, на какой арене будет проходить второй московский этап, мне выпала информация о стоимости билетов. От пяти тысяч минимум! Я подошел к Александру Когану, говорю: «Слушай, а почему?» Оказывается, что давно существует определенный сайт — не от федерации. Билет в реальности стоил 700 рублей, по-моему, самый дешевый. Но есть такие спекулянты, и поэтому, наверное, у людей мнение, что наша федерация ценники ломит, и поэтому они не ходят.

Трибуны на этапе «Гран-при» в Сочи. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По поводу того, что людей не было на сочинском этапе... Мы понимаем, что в Сочи люди не фигурным катанием живут, а все-таки приезжают отдохнуть. Сочи — отдельная тема, но в Казани... Вы знаете, мне даже понравилось, что такой маленький стадион на три-четыре тысячи людей — так атмосферненько получается: всё вместе, всё рядом. Но, опять же, главное, что эти турниры есть, причем хорошо подкреплены финансами за призовые места. Все равно стимул продолжать работать, выигрывать и зарабатывать, плюс еще добавляется соревновательная практика. Понятное дело, что на международных «Гран-при» лидеры со всех стран распределены по этапам, а у нас лидеры одной страны. Здесь невозможно устроить, что на каждом из этапов будет прям драчка за места: где-то более упорная борьба, где-то практически без борьбы. Понятно, что борьба будет в Красноярске. Борьба будет на тех турнирах, где реально соберутся все. А здесь ну уж хорошо, что есть.

— Очень щедро судят наших фигуристов на этапах «Гран-при». Правильно?

— Я всегда говорил и буду говорить: меня абсолютно не волнуют те баллы, с которыми люди выступают. В принципе, я вообще не изменяю себе и опять выражу свою точку зрения: мне абсолютно все равно, рекорд у тебя, восемьсот баллов за элемент, и так далее. Есть первое, второе, третье места — вот эта очередность мне интересна. А выиграл ли, простите, Миша Коляда со ста с чем-то баллами за практически ничего, даже с одним четверным, когда люди на мировой арене сто с чем-то получают за два четверных. Ну окей, не только Миша получает, все. А щедро, не щедро... В каждой стране точно такая же ситуация. Никогда в жизни на национальном турнире той или иной страны не будут придираться так ко всем своим же, поэтому это абсолютно нормально. Опять же, говорю: мне абсолютно все равно, какие баллы — рекорды, не рекорды. Мне хочется увидеть чистый прокат, а дальше места, на которых они будут распределены. А кто сколько, не важно. Наши спортсмены в нашей стране же и выступают. Нет такого, что одному лепят прям очень много, а другому — нет. Ко всем хорошо относятся.

Коляде надо заканчивать. Он без характера

— Вопрос про Михаила Коляду. Что делать?

— Заканчивать!

— Нет смысла продолжать?

— А мы же не знаем! Они же молчат. Сейчас прочитал его интервью — одно либо два слова в ответе. Они не говорят. Ну, пожалуйста, если такая тайна — молчите. Парню не 13-14 лет, там можно надеяться на будущее. А человек, извините, даже на Олимпиаде не выступал. А где ты был с чемпионата России по начало этого сезона? Без каких-либо нападок, низкий поклон таланту этого человека. Но просто говорить о том, что он талантливый, что давайте дождемся — ну я устал ждать.

Я искал в эфире фразу: «Ваши ожидания — ваши проблемы», — как сказал Аршавин. Да, это мои проблемы, вот я делюсь с вами моей проблемой — что я ждал. Я хочу видеть, а не ждать! Просто человек, значит, без характера, не может собирать элементы. Но это его жизнь, а не моя. Я чисто со стороны говорю о том, что происходит. Почему другие с меньшим багажом данных вгрызаются в лед и стараются? Вытаскивают порой из гроба элементы? А Миша — нет. И здесь, мне кажется, не в Алексее Николаевиче дело. Просто есть такие люди — нереально талантливые, но нервы, голова. Здесь, по-моему, абсолютно всем вс? понятно. Но мне опять скажут — закрой свой рот, Алексей, и будь корректным. А я считаю, я абсолютно корректен в своих высказываниях. И буду говорить дальше.

— Если Миша закончит, кого вы будете так чихвостить? Некого же будет.

— Да я никого не чихвощу. Хорошо, давайте поменяем риторику. Миша — молодец! Здорово! Мишка, ты классный! Ну, в принципе, Мишка и так классный. Помните, он как-то ответил на мой вопрос «Как ты так катаешься?» тоже парой слов: «Я просто слышу музыку». Это тот человек, который нереально одарен жизнью, так слышит музыку. Но на этом в целом все и заканчивается. Он просто слышит музыку.

— А у вас с ним личный разговор был?

— Мы пересекались. На Кубке Первого канала. У меня нет такого, что я к одним с большей симпатией отношусь, а к другим придираюсь. Просто зачем комментировать, у которого не получается, но он в другой ситуации находится? А здесь... Простите, просто человек без характера, как люди говорят. Без характера чемпиона. Как только большее давление — вс?.

— От кого ждете из наших ребят, если от Миши уже не ждете?

— Вообще, меня пока приятно удивляет происходящее, но посмотрите, как катаются наши девушки. Раньше в наши годы девушки смотрели, как катаются наши парни, теперь парням самим надо посмотреть и взять пример. Даша Усачева (сидела рядом и улыбнулась на словах Ягудина), Аня Щербакова, Валиева, Загитова, Муравьева, Акатьева, Самоделкина, да все! Просто посмотрите, с какой дерзостью и желанием до последнего показать свой максимум

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

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А если говорить о парнях детально, то выделю Дмитрия Алиева. Было интересно, как же он справится со своим вторым этапом. Я знал, что у него проблемы со стопой. Неизвестно было, выйдет он вообще на старт или нет. А он вышел и сделал. Так что Алиев пока радует. Кондратюк? Посмотрим, что будет на следующем этапе.

Женю Семененко я благодарил за возвращение. У него был эпизод с падением на шоу в Питере, потом еще одна сложная травма. И вот, пожалуйста, пример. Мы видели контрольные прокаты без четверных. Сейчас почти получились три квада в произвольной. Окей, один сальхов он смазал. Но видно ведь, куда он движется. А где другие?

— Нельзя сказать, что девушки сильно круче парней в этом сезоне. Валиева пока без четверного, Трусова тоже со сложностями, много падений было на этапе в Москве...

— Да, самое удивительное, что не упали только девушки, которые заняли 11-е и 12-е места. Все остальные падали. Но если смотреть не только на этот сезон, а на все вместе, то девушки — это те, за кем наши мужики должны следить. Они должны смотреть, как девушки тренируются и что помогает им выдавать чистые прокаты.

ВАДА хочет дисквалифицировать Валиеву? А я хочу расширить Кутузовский

— Вы недавно цитировали фразу Камилы Валиевой: «Я не цветочек, чтобы всем нравиться». А вы сами во время своей карьеры пытались понравиться публике? Или Камила права: действительно, не нужно пытаться всем угодить?

— Публике — конечно же, нет. Каждый человек выступает прежде всего сам за себя. Понятно, что мы говорим, что боремся за страну, это аксиома. Но все равно, когда ты выходишь на лед — главное, чтобы работала связка спортсмен — тренер.

Понравиться зрителям? Главное — понравиться судьям. Ведь от них зависят твой балл и твое место. Понятно, что действующие спортсмены будут рассказывать «мы хотим понравиться публике». Но все равно, когда человек выходит, у него в голове одно — сделать то, что стоит в программе. И главное — не то, как отреагируют зрители, а что скажут судьи и какие плюсики они поставят.

Когда уже заканчиваются соревнования и начинаются выступления в шоу, то тут, естественно, твои судьи — это зрители. Там ты хочешь понравиться аудитории. А в спорте главное — ты, твои прыжки, вращения, дорожки и судьи, которые это оценивают.

— Что ответите ВАДА, которое хочет дисквалифицировать Валиеву на четыре года?

— А решение уже принято? А если люди или структуры чего-то хотят... Я вот скажу про Кутузовский проспект. Чтобы всем было понятно, скажу еще яснее... Хочу, чтобы его расширили до 15 полос в каждом направлении. Я так хочу! Но понятно, что этого не будет.

А то, что они громогласно объявляют, стращают... Вы сначала докажите либо не докажите. А дальше мы будем уже разговаривать.

— Заявление Томаса Баха о том, что россиян нужно возвращать на международные старты, читали?

— Понимаю, что он человек высокого полета, но его заявления — это уже смешно. Их можно уже не читать. В одну неделю говорит, что россиян должны вернуть, в другую — рекомендует отстранить. Сегодня — снова вернуть.

— Хочет понравиться зрителям.

— Не знаю, кому он хочет понравиться. Но он смешон в своих заявлениях.