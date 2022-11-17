Ягудин посоветовал завершить карьеру чемпиону России Коляде

Олимпийский чемпион, фигурист и телекомментатор Алексей Ягудин дал совет члену сборной России Михаилу Коляде.

— Вопрос про Михаила Коляду. Что делать?

— Заканчивать!

— Нет смысла продолжать?

— А мы же не знаем! Они же молчат. Сейчас прочитал его интервью — одно либо два слова в ответе. Они не говорят. Ну пожалуйста, если такая тайна, молчите. Парню не 13-14 лет, там можно надеяться на будущее. А человек, извините, даже на Олимпиаде не выступал. А где ты был с чемпионата России по начало этого сезона? Без каких-либо нападок, низкий поклон таланту этого человека. Но просто говорить о том, что он талантливый, что давайте дождемся... Ну, я устал ждать.

Я искал в эфире фразу: «Ваши ожидания — ваши проблемы», как сказал Аршавин. Да, это мои проблемы, вот я делюсь с вами моей проблемой — что я ждал. Я хочу видеть, а не ждать! Просто человек, значит, без характера, не может собирать элементы. Но это его жизнь, а не моя. Я чисто со стороны говорю о том, что происходит. Почему другие с меньшим багажом данных вгрызаются в лед и стараются? Вытаскивают порой из гроба элементы? А Миша — нет. И здесь, мне кажется, не в Алексее Николаевиче дело. Просто есть такие люди — нереально талантливые, но нервы, голова. Здесь, по-моему, абсолютно всем все понятно. Но мне опять скажут: закрой свой рот, Алексей, и будь корректным. А я считаю, я абсолютно корректен в своих высказываниях. И буду говорить дальше.

— Если Миша закончит, кого вы будете так чихвостить? Некого же будет.

— Да я никого не чихвощу. Хорошо, давайте поменяем риторику. Миша молодец! Здорово! Мишка, ты классный! Ну в принципе Мишка и так классный. Помните, он как-то ответил на мой вопрос, как ты так катаешься, тоже парой слов: «Я просто слышу музыку». Это тот человек, который нереально одарен жизнью, так слышит музыку. Но на этом в целом все и заканчивается. Он просто слышит музыку.

— А у вас с ним личный разговор был?

— Мы пересекались. На Кубке Первого канала. У меня нет такого, что я к одним с большей симпатией отношусь, а к другим придираюсь. Просто зачем комментировать, у которого не получается, но он в другой ситуации находится? А здесь... Простите, просто человек без характера, как люди говорят. Без характера чемпиона. Как только большее давление — все.