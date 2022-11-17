Слуцкая — о смерти Александра Горшкова: «Мы его запомним легендой фигурного катания»

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Какой кошмар. Это очень неожиданно. Мои искренние соболезнования. Это был великий человек. Мои искренние соболезнования Юле — дочери, потому что мы с ней очень хорошо знакомы.

Всегда тяжело, когда уходят действительно великие люди, уходит эпоха, уходят легенды. Мы его запомним легендой фигурного катания, как руководителя нашей федерации, который долгие годы работал на благо нашей федерации. Ну и вот со слезами на глазах", — цитирует Слуцкую «РЕН ТВ».

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.