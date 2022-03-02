Ягудин прокомментировал переход Косторной к Буяновой от Тутберидзе

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал уход фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. Теперь 18-летняя спортсменка будет тренироваться у Елены Буяновой.

«О правильности перехода Косторной от Тутберидзе к Буяновой можно будет судить только после ее результатов на соревнованиях. Все просто. До этого момента сказать особо нечего», — приводит «Чемпионат» слова Ягудина.

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.

Фигуристка является чемпионкой Европы в одиночном женском катании, также она выигрывала финал «Гран-при» сезона-2019/20.