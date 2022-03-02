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Сегодня, 16:08

Ягудин прокомментировал переход Косторной к Буяновой от Тутберидзе

Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал уход фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. Теперь 18-летняя спортсменка будет тренироваться у Елены Буяновой.

«О правильности перехода Косторной от Тутберидзе к Буяновой можно будет судить только после ее результатов на соревнованиях. Все просто. До этого момента сказать особо нечего», — приводит «Чемпионат» слова Ягудина.

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.

Фигуристка является чемпионкой Европы в одиночном женском катании, также она выигрывала финал «Гран-при» сезона-2019/20.

Алена Косторная. Косторная снова ушла от Тутберидзе. На этот раз к тренеру Буяновой

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4626501-aleksej-yagudin-prokommentiroval-perehod-kostornoj-k-buyanovoj-ot-tutberidze.html
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
Этери Тутберидзе
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