Железняков: «Для Буяновой Косторная такой балласт. Карьера Алены закончилась на ее мизинце»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Алены Косторной в группу к Елене Буяновой.

«Уже давно всем понятно, что Косторная в «Хрустальном» не появлялась и не занималась. Теперь Алена перешла к другому тренеру. Буянова – это классный тренер! Но для Елены Косторная такой балласт. Я ей не завидую. Карьера Косторной закончилась на ее мизинце. Этери Георгиевна отлично подчеркнула ситуацию. Что даже с поломанным мизинцем на пальце руки, не ноги, можно работать и добиваться успехов. И сейчас Косторная у Буяновой. Да ради бога! А Тутберидзе требует работать. И она требовательный тренер... Что тут говорить?

И теперь Косторная должна достичь успеха. Вы в это верите? Я всегда говорю своим ученикам: хоть сам Бог спустится, но пока вы сами не захотите, ничего не произойдет. Ничего! И это касается Косторной. А что Буянова ей даст? То же самое, велосипед придумывать не надо. Буянова будет требовать работать, а Алена выпендрится: нет, я не хочу ничего. Подытожу: это все понты! Есть дело и работа, а есть понты», – сказал Железняков «СЭ».

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.