Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:23

Гербольдт назвала возможную причину ухода Косторной из группы Тутберидзе

Иван Торопцев
Корреспондент

Фигуристка Катарина Гербольдт назвала возможную причину ухода Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. Теперь Косторная будет тренироваться у Елены Буяновой.

«Она талантливая спортсменка, никто, думаю, с этим не спорит. Поэтому перспективы у нее могут быть, особенно учитывая, что возрастной ценз все-таки поднимают. Поэтому часть соперников отпадает. Насколько они смогут сработаться, покажет время, но раз Елена Германовна Алену взяла, значит, наверное, видит в ней потенциал, видит, как сможет с ней работать. Справится ли, посмотрим.

Ей будет сложно и физически, и психологически. На мой взгляд, у нее проблемы больше в голове, чем в чем-либо. Однозначно будет тяжело, особенно учитывая все происходящее как в спортивном мире, так и в мире в целом. Но будет интересно за этим понаблюдать.

Алене, думаю, сложно принять ситуацию, что она была лидером в группе Тутберидзе, а потом осталась немного в стороне от лидеров сегодняшних. Но, как бы то ни было, когда одни девочки из твоей группы едут на все старты, а ты остаешься за пределами этого, прицел тренера идет на работу с теми, кто в основной обойме, и внимание тренера к остальным ограничено. Думаю, Алену это задевало, и одна из причин ее ухода в этом», — приводит «Газета.ru» слова Гербольдт.

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.

Фигуристка является чемпионкой Европы в одиночном женском катании, также она выигрывала финал «Гран-при» сезона-2019/20.

Алена Косторная. Косторная снова ушла от Тутберидзе. На этот раз к тренеру Буяновой

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/02/17369401.shtml
Фигурное катание
Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
Катарина Гербольдт
Этери Тутберидзе
1
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин прокомментировал переход Косторной к Буяновой от Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости