Гербольдт назвала возможную причину ухода Косторной из группы Тутберидзе

Фигуристка Катарина Гербольдт назвала возможную причину ухода Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. Теперь Косторная будет тренироваться у Елены Буяновой.

«Она талантливая спортсменка, никто, думаю, с этим не спорит. Поэтому перспективы у нее могут быть, особенно учитывая, что возрастной ценз все-таки поднимают. Поэтому часть соперников отпадает. Насколько они смогут сработаться, покажет время, но раз Елена Германовна Алену взяла, значит, наверное, видит в ней потенциал, видит, как сможет с ней работать. Справится ли, посмотрим.



Ей будет сложно и физически, и психологически. На мой взгляд, у нее проблемы больше в голове, чем в чем-либо. Однозначно будет тяжело, особенно учитывая все происходящее как в спортивном мире, так и в мире в целом. Но будет интересно за этим понаблюдать.



Алене, думаю, сложно принять ситуацию, что она была лидером в группе Тутберидзе, а потом осталась немного в стороне от лидеров сегодняшних. Но, как бы то ни было, когда одни девочки из твоей группы едут на все старты, а ты остаешься за пределами этого, прицел тренера идет на работу с теми, кто в основной обойме, и внимание тренера к остальным ограничено. Думаю, Алену это задевало, и одна из причин ее ухода в этом», — приводит «Газета.ru» слова Гербольдт.

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.

Фигуристка является чемпионкой Европы в одиночном женском катании, также она выигрывала финал «Гран-при» сезона-2019/20.