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Сегодня, 12:27

Ягудин — о Малинине: «Его аксель — не американский. Это аксель всего мира фигурного катания»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Илья Малинин.
Фото Reuters

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, отвечая на вопрос «СЭ», выразил свое отношение к Илье Малинину и поспорил с Ириной Слуцкой, которая отказалась обсуждать аксель Малинина, поскольку он не наш.

«Я не понимаю, откуда он такой взялся. Просто единственный. Он один, и есть все остальные. То, что говорил Ханю — оно не происходило, а тут человек говорит и делает. Недавно он выложил видео каскада двойной тулуп и сразу четверной аксель. Честно, таких других в мире просто нет.
Мы, когда нам надо, говорим, что он наш, когда спрашиваем про четверной аксель, мы говорим: он не наш, что его обсуждать? Были такие высказывания несколько дней назад. Да, он американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания.
Зачастую говорят: «Не произноси слово гениальный. Гениальные — Пушкины, а это просто мегаталантливый и мегаодаренный спортсмен». Но одно дело — родиться, а другое дело — это потом показывать на соревнованиях. Видишь его контент в произвольной программе, и... просто руками разводишь и не понимаешь», — сказал Ягудин.

В финале Гран-при ISU 19-летний Малинин стал первым фигуристом, который исполнил четверной аксель в короткой программе.

Илья Малинин — американский фигурист российского происхождения.

Илья Малинин. Малинин перекручивает четверной аксель. Илья уже сейчас готов к пятерным прыжкам?

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Илья Малинин
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