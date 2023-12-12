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Сегодня, 12:26

Ягудин: «На Олимпиаду надо ехать — даже по таким критериям»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алексей Ягудин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос «СЭ» о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде.

«Понятно, что есть определенные критерии. Как бы допустили, но фактически сделали так, чтобы нас там не было. Но ехать, конечно, надо. Я всегда ратую за то, что это жизнь человека, спортсмена. Уходит время, когда ты на максимуме. Поэтому надо ехать. Потом для этих спортсменов может быть уже поздно», — сказал Ягудин.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Олимпиада
Алексей Ягудин
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