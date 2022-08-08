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Сегодня, 16:00

Камила Валиева назвала три своих любимых места в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева рассказала, что ей больше нравится жить в Москве.

— Много лет вы живете в мегаполисе, в Москве, а сейчас около месяца находились в курортном Сочи. Какой уклад жизни вам подходит больше?

— Честно говоря, мне больше нравится в Москве. Здесь больше дел, больше событий происходит, тут больше движения. В Сочи хорошо отдыхать — ты такой расслабленный, каждый день куда-то ходишь. Наверное, я больше люблю Москву.

— Три любимых места в Москве.

— Лужники, парк Горького и Красная площадь. Когда я была маленькая, мне было лет шесть, мы с мамой пришли на Красную площадь, и я ей сказала: «А можно мы сюда каждый день будем ходить?»

— Что больше всего там понравилось?

— Я до этого почти ничего не видела, а на Красной площади так красиво, мы гуляли по улочкам с магазинами, в ГУМ зашли. Мне тогда очень понравилось, — цитирует Валиеву Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-08-08-valiyeva-zhit-bolshe-nravitsya-v-moskve-tut-bolshe-dvizheniya-v-sochi-khorosho-otdykhat
Камила Валиева
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