Камила Валиева назвала три своих любимых места в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева рассказала, что ей больше нравится жить в Москве.

— Много лет вы живете в мегаполисе, в Москве, а сейчас около месяца находились в курортном Сочи. Какой уклад жизни вам подходит больше?

— Честно говоря, мне больше нравится в Москве. Здесь больше дел, больше событий происходит, тут больше движения. В Сочи хорошо отдыхать — ты такой расслабленный, каждый день куда-то ходишь. Наверное, я больше люблю Москву.

— Три любимых места в Москве.

— Лужники, парк Горького и Красная площадь. Когда я была маленькая, мне было лет шесть, мы с мамой пришли на Красную площадь, и я ей сказала: «А можно мы сюда каждый день будем ходить?»

— Что больше всего там понравилось?

— Я до этого почти ничего не видела, а на Красной площади так красиво, мы гуляли по улочкам с магазинами, в ГУМ зашли. Мне тогда очень понравилось, — цитирует Валиеву Sport24.