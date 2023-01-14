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Сегодня, 22:45

«Борись». Ягудин поддержал госпитализированного Романа Костомарова

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал пост в социальных сетях со словами поддержки госпитализированному Роману Костомарову.

«Борись…» — написал Ягудин.

10 января 45-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Отмечается, что он по-прежнему находится в тяжелом состоянии и к нему не пускают родных.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Роман Костомаров
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