«Борись». Ягудин поддержал госпитализированного Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал пост в социальных сетях со словами поддержки госпитализированному Роману Костомарову.

«Борись…» — написал Ягудин.

10 января 45-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Отмечается, что он по-прежнему находится в тяжелом состоянии и к нему не пускают родных.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.