Кучаев рассказал о помолвке с Родионовой: «Давно для себя решил, что буду делать предложение. Еще где-то полгода назад начал готовиться»

В канун Нового года российская экс-фигуристка Елена Родионова сообщила в соцсетях о помолвке с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

Футболист рассказал, как решился на столь важный шаг в жизни.

— Все мы видели в социальных сетях, что в этом отпуске ты сделал предложение своей девушке Елене Радионовой. Было волнительно?

— Да нет, я давно для себя решил, что буду делать предложение. Еще где-то полгода назад начал готовиться. За это время успел привыкнуть! Просто хотелось сделать это именно в отпуске, когда мы вдвоем и ничего не отвлекает.

— Расскажи, как провел отпуск?

— Просто отлично! Думаю, это вообще мой лучший отпуск. Много где был, но больше всего мне запомнился Казахстан. Пять дней я провел в Алма-Ате. Очень понравилось!