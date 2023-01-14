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Сегодня, 22:07

К госпитализированному фигуристу Костомарову по-прежнему не пускают родных

Иван Шитик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается прежним, к фигуристу не пускают родных. Об этом сообщила супруга спортсмена, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина.

«По состоянию все так же — ни улучшений, ни ухудшений. К нему никого не пускают», — сказала Домнина ТАСС.

10 января 45-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров на Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды — чемпионами Европы и победителями финала серии «Гран-при».

Источник: https://tass.ru/sport/16801755
Роман Костомаров
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