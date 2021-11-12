Ягудин назвал жизненной ситуацией травму фигуристки Дарьи Усачевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на травму Дарьи Усачевой, из-за которой фигуристка снялась с «Гран-при Японии».

«Это жизнь, это большой спорт. Травма может случиться в любой период времени. Виновата ли в чем-то федерация? Нет конечно, они ничего не могли сделать. Жизненная ситуация, не более. Желаю Даше скорейшего восстановления!», — сказал Ягудин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сегодня, 12 ноября, 15-летняя Усачева получила травму на раскатке перед короткой программой «Гран-при Японии» и снялась с соревнований.