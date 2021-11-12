Стали известны подробности травмы Дарьи Усачевой на «Гран-при Японии»

Федерация фигурного катания на коньках России выступила с заявлением по поводу травмы Дарьи Усачевой на «Гран-при Японии».

«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13 — 17 лет. Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР.

Сегодня, 12 ноября на раскатке перед короткой программой 15-летняя Усачева упала и покинула каток, после чего снялась с «Гран-при Японии». Лучший результат по итогам короткой программы показала японка Каори Сакамото (76,56), второй стала еще одна представительница Японии Мана Кавабэ (73,88), на третьей строчке — Юй Йонг из Кореи (68,08).