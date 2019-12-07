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«Я прямо здесь встану!» Тарасова — о прокате Щербаковой

7 декабря 2019, 23:34
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Известный тренер Татьяна Тарасова осталась довольна тем, как Анна Щербакова исполнила произвольную программу в Финале «Гран-при» в Турине. 15-летняя россиянка исполнила два четверных прыжка, однако упала с четверного флипа.

— Я прямо здесь встану! Это фантастическое катание! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — При видимой воздушности и такой легкости — это такая загруженная программа, такая концентрация. Лутц второй близко ко второй половине сделала. Флип она пробовала четверной. Неважно, что она с флипа упала. Она прыгнула «лутц + риттбергер» в конце программы и много других прыжков. Какая сила в этой крошечной девочке!

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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