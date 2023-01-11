Врачи не дают прогнозов по состоянию госпитализированного Костомарова

Врачи пока не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в клиническом центре в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи пока не дают прогнозов, делают все необходимое. Не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки», — приводит ТАСС слова источника.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже фигуриста перевели в больницу в Коммунарке, где ему сделали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.