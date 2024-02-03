Дикиджи рассказал подробности нападения на него: «Я получил угрозу: «Выходи или зарежу»

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро в Санкт-Петербурге.

«Ехал я по своим делам в метро. Напротив меня сидел тот самый мужчина. Я был в наушниках, залипал в телефоне и огромный рюкзак был у меня на коленях. В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. Подумал, что его хотят украсть, соответственно я потянул рюкзак к себе обратно и с недоумением посмотрел на мужчину. Так как я не конфликтный человек сам по себе, то не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон», — написал Дикиджи в своем Telegram-канале.

Затем, по словам Дикиджи, мужчина ударил его ногой по колену.

«Тут я снял наушники и спросил его: „Дед, с тобой все нормально?“ Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо. Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта (снова залип в телефон)», — написал спортсмен.

Фигурист рассказал, что приближаясь к станции, на которой ему надо выходить, мужчина встал перед ним. Далее Дикиджи увидел, что руки неизвестного приближаются к его шее и у мужчины он успел разглядеть «блестящий предмет очень похожий на нож». После этого фигурист молниеносно среагировал и оттолкнул его.

«Увидев блестящий предмет, который был в руках, я молниеносно среагировал и оттолкнул мужика ногой, резко встал с места и не проворачиваясь к нему спиной, быстро стал отходить назад к дверям. На что я получил угрозу: „Выходи из вагона или зарежу“. В этот момент открылись двери и я вышел. В итоге пошел искать работников метрополитена или сотрудников полиции», — написал Дикиджи.

Фигурист отметил, что не знает, чего хотел от него мужчина, так как сам он ничего плохого не сделал, «никому не хамил, никому не грубил, ни с кем не конфликтовал». Дикиджи написал, что действия мужчины стали для него шоком.

Также 19-летний спортсмен отметил, что в момент, когда мужчина начал проявлять к нему агрессию, рядом с ним не было ни пожилых, ни беременных женщин, ни женщин с детьми.

2 февраля российский фигурист рассказал, что его »чуть не зарезали в метро». 3 февраля стало известно, что полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на спортсмена. Также было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве против жителя Санкт-Петербурга. Информируется, что задержанный утверждает, что пригрозил Дикиджи ножницами, потому что молодой человек якобы не уступил место женщине.

Тренер фигуриста Олег Татауров в субботу сообщил «СЭ», что спортсмен провел первую тренировку после нападения.

Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 и чемпионата страны по прыжкам (в команде Александра Галлямова). В сезоне-2023/24 он выиграл шестой этап «Гран-при России» в Москве и четвертый этап в Казани. С сезона-2014/15 Дикиджи занимается в школе «Звездный лед» под руководство Татаурова.