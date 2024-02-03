Ласицкене заявила, что вокруг Валиевой сейчас очень много хайпа

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене отметила, что не хочет обсуждать дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Вокруг имени Камилы сейчас так много хайпа, я не хочу в этом участвовать», — приводит ТАСС слова Ласицкене.

В январе в Москве проходил прыжковый чемпионат России по фигурному катанию, ведущей которого стала Валиева. Ласицкене была в качестве почетного гостя на этом турнире.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этого момента аннулированы, в частности ее победа на чемпионате Европы-2022.