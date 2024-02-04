Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли чемпионат четырех континентов
Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали победителями чемпионата четырех континентов в танцах на льду.
Пара по сумме двух программ набрала 214,36 баллов. Второе место заняли их соотечественники Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен — 207,54.
Третий результат показали Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США — 194,14.
Гиллес и Пуарье впервые в карьере выиграли чемпионат четырех континентов.
Чемпионат четырех континентов
Шанхай, Китай
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 214,36 балла
2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 207,54
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 194,14
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