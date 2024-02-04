Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли чемпионат четырех континентов

Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали победителями чемпионата четырех континентов в танцах на льду.

Пара по сумме двух программ набрала 214,36 баллов. Второе место заняли их соотечественники Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен — 207,54.

Третий результат показали Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США — 194,14.

Гиллес и Пуарье впервые в карьере выиграли чемпионат четырех континентов.

Чемпионат четырех континентов

Шанхай, Китай

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 214,36 балла

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 207,54

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 194,14