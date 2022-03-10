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Сегодня, 20:40

Виктория Синицина: «Сейчас совсем непросто тренироваться»

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о подготовке к Кубку Первого канала. Турнир пройдет в Саранске с 21 по 27 марта.

«Если честно, сейчас совсем непросто тренироваться. Но мы все равно продолжаем и готовимся к Кубку Первого канала. Сегодня еще ездила точить коньки. Погода просто замечательная, такая солнечная. Если бы у меня была возможность, уехала бы за город куда-нибудь», — написала Синицина в своем Instagram.

Виктория в текущем сезоне в паре с Никитой Кацалаповым стала чемпионкой Европы и серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, а также завоевала золото в командном турнире Олимпиады.

Виктория Синицина
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