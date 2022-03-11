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Сегодня, 13:12

Коган: «На Кубке Первого канала будет прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы»

Коган рассказал о запланированной программе Кубка Первого канала
Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о программе Кубка Первого канала.

«В программе Кубка Первого канала будет прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы спортсменов, а также показательные выступления 27 марта. Состав участников на каждый вид будет оглашен позднее», — приводит слова Когана ТАСС.

Турнир пройдет с 24 по 27 марта в Саранске.

Напомним, что 28 февраля ФФККР сообщила, что приняла решение о переносе Кубка Первого канала. Соревнования должны были пройти на ледовой «ЦСКА Арене» ЗИЛ с 6 по 7 марта. 8 марта планировались показательные выступления сильнейших фигуристов России.

Источник: https://tass.ru/sport/14038489
Фигурное катание
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