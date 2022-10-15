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Сегодня, 20:11

Первый номер Медведевой и Милохина в новом сезоне «Ледникового периода». Видео

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин представили новый номер в шоу Первого канала «Ледниковый период».

В первом выпуске нового сезона они выступили под композиции «Trust Fund Baby» и «Good Boy Gone Bad» в исполнении группы TOMORROW X TOGETHER.

Медведева и Милохин выступают во втором сезоне «Ледникового периода» подряд. В прошлом сезоне шоу они заняли третье место.

Даня Милохин и&nbsp;Евгения Медведева после выступления на &laquo;Ледниковом периоде&raquo;. 14&nbsp;декабря 2021 года. Медведева и Милохин снова вместе! Они покорили страну на «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева
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