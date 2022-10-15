Первый номер Медведевой и Милохина в новом сезоне «Ледникового периода». Видео
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин представили новый номер в шоу Первого канала «Ледниковый период».
В первом выпуске нового сезона они выступили под композиции «Trust Fund Baby» и «Good Boy Gone Bad» в исполнении группы TOMORROW X TOGETHER.
Медведева и Милохин выступают во втором сезоне «Ледникового периода» подряд. В прошлом сезоне шоу они заняли третье место.
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